Нападающий "Спартака" и сборной Швеции Джордан Ларссон рассказал, как чувствует себя в России и в московской команде. Ларссон принял участие в 17 матчах за "Спартак", забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.
"Я хорошо чувствую себя в России. В "Спартаке" инвестируют в молодых игроков. Цель — вырастить и перепродать. В прошлом приходили возрастные игроки, который хотели заработать. Теперь они инвестируют в молодежь, и это здорово. Вы можете прогрессировать без давления. Есть время, можно спокойно развиваться.
Я многому научился. Лучше использую свои физические кондиции, думаю быстрее. Когда я играю с такими хорошими партнерами по команде, мне легче проявить себя. Они снабжают меня отличными передачами.
Мое преимущество — это скорость. Я стал легче и быстрее. Удачнее действую в штрафной, хотя не так силен в физическом плане. Нахожу зоны, где защитники меня не видят, и потом играю на опережении.
Они купили меня, чтобы я стал успешным футболистом, а затем продать. Это соответствует моим амбициям. Российская лига хороша, но я не хочу играть там всю жизнь. Хочу привлечь внимание клубов из высших лиг.
Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, мне нравится "Барселона". Это моя любимая команда. Ла Лига — это моя мечта. Премьер-Лига тоже было бы чем-то особенным, но сейчас не стоит слишком много мечтать", — цитирует Ларссона Aftonblade.
Сборная Швеции в четверг, 9 января, проведет товарищеский матч против Молдовы. Встреча состоится в Дохе. Начало — в 20:00 мск.
Sport24
Ларссон: "Спартак" инвестирует в молодежь, чтобы потом продать. Это соответствует моим амбициям
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