Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Словакии

Лучший бомбардир чемпионата Словакии Андраж Шпорар попал в сферу интересов одного из российских клубов. Об этом сообщает The Scotsman. О какой именно команде идет речь, неизвестно.В услугах 25-летнего форварда, права на которого принадлежат братиславскому "Словану", также заинтересованы лиссабонский "Спортинг", "Селтик", "Бристоль Сити" и "Аль-Гарафа".В сезоне 2019/20 Шпорар принял участие в 26 матчах за свой клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. По данным Transfermarkt футболист оценивается в 2,5 млн евро.