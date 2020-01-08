» » Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Словакии

Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Словакии

Лучший бомбардир чемпионата Словакии Андраж Шпорар попал в сферу интересов одного из российских клубов. Об этом сообщает The Scotsman. О какой именно команде идет речь, неизвестно.

В услугах 25-летнего форварда, права на которого принадлежат братиславскому "Словану", также заинтересованы лиссабонский "Спортинг", "Селтик", "Бристоль Сити" и "Аль-Гарафа".

В сезоне 2019/20 Шпорар принял участие в 26 матчах за свой клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. По данным Transfermarkt футболист оценивается в 2,5 млн евро.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Шпорар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Янг ведет переговоры с "Интером"
"Реал" включился в борьбу за Л. Мартинеса
Березовский возглавил "Пюник"
"Ростов" выступил с заявлением по поводу информации о проблемах Сигурдссона с алкоголем 3
"Зенит" сыграет с "Зальцбургом" на сборе в Катаре 1
Стали известны соперники "Ростова" по первому зимнему сбору в ОАЭ
Российский клуб интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Словакии 3
Ассистент Клоппа: мозг Юргена работает не так, как у остальных людей
"Спартак" не планирует менять график подготовки, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке
"Ростов" расторг контракт с Сигурдссоном из-за его проблем с алкоголем 5
Тренер "Монтеррея": Клопп проявил неуважение. Он показал язык, высмеяв меня
Сарри: у Роналду больше нет проблем с коленом. Он может играть в свой лучший футбол
9 клубов Серии А находятся под следствием антимонопольного ведомства Италии
Ларссон: "Спартак" инвестирует в молодежь, чтобы потом продать. Это соответствует моим амбициям 4
Экс-игрок "Барселоны": все поклонники футбола ждут, что Месси выиграет что-то с Аргентиной 1
"Манчестер Юнайтед" поспорит с "Интером" за Видаля
Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера. А как другие игроки? 5
"Челси" может продать Алонсо в "Интер"
Д. Комбаров ударом кулаком разбил тайский арбуз (видео) 3
"Он научил нас читать по губам". Сборная России поздравила Евсеева с днем рождения
"Тамбов" объявил об уходах Муйвы и Мухаммеда
Зидан: Йович — это будущее "Реала", он забьет много голов
Черышевым интересуется китайский клуб 3
"Милан" выставил Сусо на трансфер
Эмери намерен вернуться в чемпионат Испании 1
Левандовски сообщил, что готовится во второй раз стать отцом
"Челси" готов отправить в "Лион" Жиру с доплатой в обмен на Дембеле 1
"Ахмат" вылетел на сборы в Турцию
Ткачев: при Кононове дисциплина была выстроена идеально 1
"Астон Вилла" провела переговоры с "Миланом" по трансферу Рейны
Все новости