Стали известны соперники "Ростова" по первому зимнему сбору в ОАЭ

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На первом сборе в ОАЭ «Ростов» проведет две встречи.



20 января желто-синие сыграют с «Пахтакором», а спустя четыре дня - с латвийским ФК «Рига». #СборыРостова #ФКРостов #МыРостов pic.twitter.com/IoxHoRDIQx