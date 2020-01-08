Стали известны соперники "Ростова" по первому зимнему сбору в ОАЭ

?????— Football Club Rostov (@rostovfc) January 8, 2020
На первом сборе в ОАЭ «Ростов» проведет две встречи.
20 января желто-синие сыграют с «Пахтакором», а спустя четыре дня - с латвийским ФК «Рига». #СборыРостова #ФКРостов #МыРостов pic.twitter.com/IoxHoRDIQx
Как сообщила пресс-служба желто-синих в твиттере, команда проведет две встречи: 20 января ростовчане сыграют против узбекистанского "Пахтакора", а 24-го — с латвийской "Ригой". Сбор в Абу-Даби пройдет с 11 по 25 января.
После 19-ти туров "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков, а от идущего вторым "Краснодара" — на 1.