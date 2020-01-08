"Спартак" следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке, но пока изменений в графике подготовки к весенней части сезона не планируется. Об этом "Чемпионату" заявили в пресс-службе клуба.
Московский клуб планирует принять участие в товарищеском турнире в Катаре, который состоится с 1 по 9 февраля. Также в турнире должны сыграть "Локомотив", "Ростов" и сербский "Партизан".
Напомним, что несколько дней назад вооруженные силы США нанесли удар по территории Ирана. В результате атаки погиб иранский генерал Касем Сулеймани. В ответ на это иранцы нанесли ракетный удар по двум американским базам в Ираке. Кроме того ночью в Иране потерпел крушение украинский пассажирский самолёт. Причины падения самолёта выясняются.
"Спартак" не планирует менять график подготовки, несмотря на ситуацию на Ближнем Востоке
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