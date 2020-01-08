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Классон: будто снова учусь бегать

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о своем восстановлении после травмы колена, которую он получил во время матча против сборной Испании.

"Я будто снова учусь бегать, но прогресс идет быстро. Изначально было тяжело прыгать на костылях, но за последние несколько недель я хорошо восстановился. Пока не знаю, как вернусь на поле. Со своей стороны я делаю все возможное", - цитирует шведа Aftonbladet.


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Теги: Классон Краснодар
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