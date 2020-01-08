Польский "Лех" согласился отпустить российского нападающего Тимура Жамалетдинова в "Урал", сообщает poznan.wyborcza.pl.
Жамалетдинов был арендован "Лехом" у московского ЦСКА в начале 2019 года. Летом клуб из Познани продлил арендное соглашение до конца сезона-2019/20. В текущем сезоне форвард сыграл лишь в 7 матчах, в которых забил 2 гола.
22-летний футболист является воспитанником московского "Локомотива". В 2017-м он стал игроком ЦСКА. За армейцев Жамалетдинов провел в общей сложности 41 матч и забил 5 голов.
Sport24
"Лех" согласился отпустить Жамалетдинова в "Урал"
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