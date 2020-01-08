21-й тур чемпионата России будет посвящен памяти бывшего игрока "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто.
Нетто 9 января 2020 года исполнилось бы 90 лет.
В этот день ветераны отечественного футбола возложат цветы на его могилу на Ваганьсковском кладбище. После этого они проведут товарищеский матч в память о Нетто.
По завершении игры на "Открытие Арене" состоится вечер памяти Нетто, в котором примут участие его родные и близкие, футболисты, их жены и вдовы. Перед собравшимися выступит Владимир Пресняков-старший, ведущим мероприятия будет Григорий Твалтвадзе.
РФС
21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Нетто
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»