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21-й тур РПЛ будет посвящен памяти Нетто

21-й тур чемпионата России будет посвящен памяти бывшего игрока "Спартака" и сборной СССР Игоря Нетто.

Нетто 9 января 2020 года исполнилось бы 90 лет.

В этот день ветераны отечественного футбола возложат цветы на его могилу на Ваганьсковском кладбище. После этого они проведут товарищеский матч в память о Нетто.

По завершении игры на "Открытие Арене" состоится вечер памяти Нетто, в котором примут участие его родные и близкие, футболисты, их жены и вдовы. Перед собравшимися выступит Владимир Пресняков-старший, ведущим мероприятия будет Григорий Твалтвадзе.

РФС


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Теги: Нетто
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