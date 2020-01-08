Ларссон не намерен задерживаться в «Спартаке», Тарасов едет помогать Слуцкому

Ларссон дал интервью, которое многим не понравилось
Шведским нападающим после прихода в команду Тедеско болельщики красно-белых были недовольны не так сильно, как тем же Шюррле или Тилом – хотя бы из-за дерби с «Локомотивом» (дубль) и победой над «Ростовом» в Кубке (тоже два гола). Но радоваться из-за перехода сына легендарного футболиста не спешили и к новому году: в общем и целом Ларссон не впечатлял и регулярно порол моменты (из относительного свежего – гостевая ничья с «Рубином»).
Поэтому неожиданное интервью Ларссона, в котором он рассказывает, что не собирается задерживаться в «Спартаке» и хочет использовать РПЛ как трамплин, звучит странно и вызывает вопросы. В таком подходе нет ничего зазорного для современного футболиста – но ты ещё не стал основным в команде, которая идёт десятой в России, а уже мечтаешь о Ла Лиге.
Понятное дело, что болельщики такими словами остались недовольны.
- «Спартак» приобрел меня для того, чтобы я стал успешным игроком, чтобы впоследствии продать. Это соответствует моим амбициям. Российская лига хороша, но я не хочу оставаться там всю жизнь. Я хочу привлечь внимание клубов из топ-лиг.
Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, «Барселона» – моя любимая команда. Ла Лига — это моя мечта. Конечно, [перейти в] АПЛ тоже было бы здорово, но не стоит слишком много мечтать, - сказал Ларссон изданию Aftonbladet
Меня привлекает Ла Лига. Думаю, она бы мне подошла. Много смотрю испанский футбол, «Барселона» – моя любимая команда. Ла Лига — это моя мечта. Конечно, [перейти в] АПЛ тоже было бы здорово, но не стоит слишком много мечтать, - сказал Ларссон изданию Aftonbladet
Идеальное завершение для такого спича.
Тарасов может продолжить карьеру в «Рубине»
Правда, говорить об этом пока рано. Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщает, что полузащитник, конфликтовавший с «Локомотивом» уже после того, как он покинул клуб, пока всего лишь поедет с "Рубином" на сборы.
Получается, что 32-летнего полузащитника ждёт просмотр. У Слуцкого впереди тяжёлая весна, а с засильем молодёжи в составе выбираться из зоны стыков будет ещё сложнее, так что бойцы вроде Тарасова новому «Рубину», скорее всего, пригодятся. Но хавбек не играл слишком давно (с прошлого лета он лишь раздаёт интервью и эпатирует публику в социальных сетях), плюс у него были проблемы со здоровьем, так что решение не рисковать совершенно логичное.
Всё же в это трансферное окно «Рубин» нарисковался уже с лихвой.
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Сегодня GoSport.uz сообщил о том, что "Шальке-04" хочет купить узбекистанского нападающего "Ростова" Эльдора Шомуродова и уже сделал предложение на 15 миллионов евро. По информации источника, немецкая сторона предлагает выплатить 10 млн разом, а оставшиеся 5 разбить на бонусы.
Рост в любом случае потрясающий (дончане купили форварда у «Бунёдкора» два года назад за 300 тысяч), но Шомуродов может стать ещё дороже. «Ростов» производит очень приятное впечатление, а у нападающего отличное взаимопонимание с главным ассистентом южан Ионовым. Может, и не стоит торопиться?
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Впрочем, у «Ростова» могут быть проблемы с деньгами (они уже возникали по ходу первой части чемпионата). В таком случае выбора просто нет. Тем более сегодня же команду покинул защитник Сигурдссон, которого руководство отпустило просто так. Возникшие слухи по поводу алкоголизма клуб пресёк, но вот объяснение по поводу расставания получилось так себе.
Жамалетдинов поможет «Уралу»?
О новом контракте нападающий Владимир Ильин и «Урал» не договорились – в этом прямо признался президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов после объявления форварда игроком «Ахмата». Так что Парфёнову нужна замена – и, похоже, «Урал» нацелился на игрока, права на которого принадлежат ЦСКА.
Российский футболист устал ждать шанса в московской команде (играл за красно-синих он чаще всего, когда уже было просто некому) и пару лет назад решился рвануть в Польшу, чтобы перезапустить карьеру. Но в «Лехе» у форварда получилось раздавать только громкие интервью – за девять матчей (за два сезона!) он забил только один гол.
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Польские журналисты сообщают, что Жамалетдинов начнет сборы с «Уралом». По итогам просмотра Парфенов определит, стоит ли оставлять игрока до конца сезона – если разговор пойдёт об аренде. О полноценном трансферном выкупе говорить наверняка пока рано.
Фото: eurosport, Newspix