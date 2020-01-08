Нападающий "Удинезе" Фелипе Визеу был близок к переходу на правах аренды в бразильский "Атлетико Паранаэнсе", но в последний этот трансфер оказался под вопросом из-за вступившего в переговоры ЦСКА.
22-летний футболист взял время, чтобы подумать над предложением московского клуба, сообщает tuttoudinese.it.
Визеу начал профессиональную карьеру во "Фламенго", а летом 2018 года подписал пятилетний контракт с "Удинезе". Тогда сообщалось, что в услугах игрока также был заинтересован московский "Локомотив". Проведя 5 игр в Италии, бразильский форвард вернулся на родину, где на правах аренды год выступал за "Гремио". В составе "Гремио" он сыграл в 13 матчах и забил 1 гол. В его активе 6 мячей в 11 матчах за молодежную сборную Бразилии.
Sport24.ru
ЦСКА сделал предложение о переходе форварда "Удинезе" Визеу
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