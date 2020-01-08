» » "Меня просто вышвырнули из машины!" Жена Погребняка разругалась с таксистом и сняла это на видео

"Меня просто вышвырнули из машины!" Жена Погребняка разругалась с таксистом и сняла это на видео

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, разругалась с таксистом, сняла это на видео и опубликовала в инстаграме.


На видео Мария спорит с таксистом, утверждая, что он привез ее не по адресу: "Вы не привезли меня в дом 36. Это дом 16! Это не ресторан, вы меня привезли в другую сторону".

"Какой 16! Вот, 36!" — прокричал в ответ таксист, хлопая дверью автомобиля.

Жена Погребняка также засняла, как таксист положил ее вещи на землю и уехал с места событий.

Мария в это время говорила на камеру: "Вы что вообще себе позволяете? У меня сумка стоит… Вы что делаете? Отдайте мои вещи! Вы смотрите, что он делает! Меня просто вышвырнули из машины!".

Позже Мария опубликовала пост в инстаграме, в котором рассказала, что по итогам случившегося она написала в службу поддержки Яндекс.Такси. По ее словам, ей принесли извинения и отстранили водителя.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Погребняк
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Челси" сделал предложение по полузащитнику "Бенфики" Жедсону Фернандешу
Тренер "Карабаха" высказался против идеи об объединенной лиге: не хочу, чтобы мы кому-то служили
Автобус "Барселоны" заблудился в Саудовской Аравии
Мбаппе отказался говорить о продлении контракта с "ПСЖ"
Черышев: "Валенсии" нужно сделать выводы и продолжать работать
Фанат "Бенфики" пробежал голым по Лиссабону из-за перехода Вайгля
"Меня просто вышвырнули из машины!" Жена Погребняка разругалась с таксистом и сняла это на видео 1
Матч "Валенсия" – "Реал" в Джидде посетила 41 тыс зрителей. Арена вмещает 62 тыс
Симеоне: исполнители "Барселоны" способны разбить любые командные действия соперника
Шкурин перешел в брестское "Динамо". Белорусского форварда может выкупить ЦСКА
Ван Дейк стал первым защитником с рейтингом 99 за всю историю игры FIFA 1
Зидан: доволен игрой всех игроков "Реала", но мы еще ничего не выиграли
"Гэлакси" хочет подписать Чичарито
Льорис вернулся к тренировкам после травмы локтя
Черышев - об 1:3 от "Реала": это была не та "Валенсия", которую мы привыкли видеть по ходу сезона
Клинсман: если бы меня не уволили из сборной США, то мы могли бы дойти до полуфинала ЧМ-2018
Эмери: Неймар должен вернуться в Испанию 1
ЦСКА сделал предложение о переходе форварда "Удинезе" Визеу 4
Экс-форварда "Ювентуса" Микколи приговорили к 3,5 годам тюрьмы 2
"Реал" обыграл "Валенсию" и вышел в финал Суперкубка Испании
Рэшфорд: "МЮ" играет только на 50% своих возможностей
Защитник "МЮ" Магуайр может выбыть на долгий срок из-за травмы бедра
Тихонов: Шомуродова нужно продавать
Бывший топ-менеджер "Монако" Васильев рассказал о своей агентской деятельности
Ларссон не намерен задерживаться в «Спартаке», Тарасов едет помогать Слуцкому 1
Кроос забил "Валенсии" прямым ударом с углового
Игроки "Малаги" поддержали тренера, которого отстранили за интим-видео 1
Вальверде о матчах в Саудовской Аравии: индустрия футбола ищет источники дохода. Поэтому мы здесь
"Урал" может взять Жамалетдинова в субаренду с правом выкупа до конца сезона
Новым президентом Серии А стал миланец Даль Пино
Все новости