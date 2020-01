"Меня просто вышвырнули из машины!" Жена Погребняка разругалась с таксистом и сняла это на видео

View this post on Instagram

"Посмотрите, что он делает! Меня вышвырнули из машины!" — жена известного футболиста Павла Погребняка тщетно пыталась объяснить таксисту, что он привёз её не туда, куда нужно. Когда Мария начала предъявлять претензии, водитель "Яндекс.Такси" просто вышвырнул её из авто