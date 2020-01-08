"Меня просто вышвырнули из машины!" Жена Погребняка разругалась с таксистом и сняла это на видео

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, разругалась с таксистом, сняла это на видео и опубликовала в инстаграме.

На видео Мария спорит с таксистом, утверждая, что он привез ее не по адресу: "Вы не привезли меня в дом 36. Это дом 16! Это не ресторан, вы меня привезли в другую сторону"."Какой 16! Вот, 36!" — прокричал в ответ таксист, хлопая дверью автомобиля.Жена Погребняка также засняла, как таксист положил ее вещи на землю и уехал с места событий.Мария в это время говорила на камеру: "Вы что вообще себе позволяете? У меня сумка стоит… Вы что делаете? Отдайте мои вещи! Вы смотрите, что он делает! Меня просто вышвырнули из машины!".Позже Мария опубликовала пост в инстаграме, в котором рассказала, что по итогам случившегося она написала в службу поддержки Яндекс.Такси. По ее словам, ей принесли извинения и отстранили водителя.