Белорусский нападающий Илья Шкурин перешел из "Энергетика-БГУ" в брестское "Динамо", сообщается на официальном сайте минского клуба.
Ранее сообщалось, что Шкурин продолжит карьеру в ЦСКА, а трансферная сделка между брестским и московским клубами уже оформлена.
Шкурин с 2016 года выступал за "Витебск", а в начале 2019-го перешел в "Энергетик-БГУ". За свой новый клуб форвард провел в чемпионате Белоруссии 26 матчей, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром турнира, и сделал 7 результативных передач.
В активе Шкурина также 6 матчей и 1 гол за молодежную сборную Белоруссии U21. Transfermarkt оценивает форварда в 750 тысяч евро.
Шкурин перешел в брестское "Динамо". Белорусского форварда может выкупить ЦСКА
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