Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов высказался о российской идее об объединенном чемпионате, в котором могли бы выступить также клубы из Казахстана и Белоруссии.
"Это просто разговоры, не связанные с реальностью. Я не хочу, чтобы мы кому-то служили. Пусть все внимание спонсоров будет на азербайджанском футболе. Как это было несколько лет назад, когда сюда приезжали качественные легионеры и количество команд было приличным. Этот объединный чемпионат может быть временным. Лучше надеяться на себя и играть под своим флагом. Пусть другие клубы стремятся играть под нашим флагом", — цитирует Гурбанова Аzerisport.
Ранее с идеей о расширении РПЛ за счет иностранных клубов выступил президент ЦСКА Евгений Гинер.
Тренер "Карабаха" высказался против идеи об объединенной лиге: не хочу, чтобы мы кому-то служили
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