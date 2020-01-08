"Ростов" заключил с Осипенко контракт на 4,5 года

Осипенко является воспитанником омского футбола и начал карьеру в местном клубе "Иртыш" в ПФЛ.Осипенко перешел в тамбовский клуб из воронежского "Факела" прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел в РПЛ 17 матчей и забил один гол.