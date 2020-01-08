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"Ростов" заключил с Осипенко контракт на 4,5 года

"Ростов" подтвердил переход защитника "Тамбова" Максима Осипенко. С 25-летним игроком заключен контракт на 4,5 года.


Осипенко является воспитанником омского футбола и начал карьеру в местном клубе "Иртыш" в ПФЛ.

Осипенко перешел в тамбовский клуб из воронежского "Факела" прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел в РПЛ 17 матчей и забил один гол.


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Теги: Ростов Осипенко Тамбов
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