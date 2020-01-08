"Ростов" заключил с Осипенко контракт на 4,5 года

Максим Осипенко - футболист «Ростова» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) January 9, 2020
Игрок заключил контракт на 4,5 года.
Приветствуем Максима в нашей команде, желаем ярких игр и побед.#ФКРостов #МыРостов #Осипенко #Осипенконашhttps://t.co/h2EQLC6JVs pic.twitter.com/oRsqVfzu8s
Осипенко является воспитанником омского футбола и начал карьеру в местном клубе "Иртыш" в ПФЛ.
Осипенко перешел в тамбовский клуб из воронежского "Факела" прошлым летом на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел в РПЛ 17 матчей и забил один гол.