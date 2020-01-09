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"Оренбург" назвал соперников на сборе в Турции

"Оренбург" объявил о выходе команды из отпуска. 10 января футболисты и тренерский штаб клуба вылетают на первый тренировочный сбор в Белеке, который завершится 22 января.


В Турции 18 января "Оренбург" проведет товарищеский матч со "Слованом" (Словакия), а 21 января сыграет со "Славией" (Болгария).

С 26 января по 7 февраля "Оренбург" проведет второй сбор в Белеке, а 11 февраля отправится в испанскую Малагу, где пробудет до 22 февраля.

"Оренбург" провел 18 матчей в РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице (19 очков).


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Теги: Оренбург
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