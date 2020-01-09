"Оренбург" назвал соперников на сборе в Турции

"Оренбург" объявил о выходе команды из отпуска. 10 января футболисты и тренерский штаб клуба вылетают на первый тренировочный сбор в Белеке, который завершится 22 января.

10 января ФК «Оренбург» вылетает на первый предсезонный сбор. Команда пробудет в Белеке до 22 января. В завершающей части первого сбора запланировано два контрольных матча:

18 января «Оренбург» - «Слован» (Братислава, Словакия)

21 января «Оренбург» - «Славия» (София, Болгария) pic.twitter.com/CbQG1rkA5H — ФК Оренбург (@fcorenburg) January 9, 2020

В Турции 18 января "Оренбург" проведет товарищеский матч со "Слованом" (Словакия), а 21 января сыграет со "Славией" (Болгария).С 26 января по 7 февраля "Оренбург" проведет второй сбор в Белеке, а 11 февраля отправится в испанскую Малагу, где пробудет до 22 февраля."Оренбург" провел 18 матчей в РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице (19 очков).