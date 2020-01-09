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Худяков: "Ростов" сделал Осипенко хорошее предложение. Там он будет получать в разы больше

Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о переходе в "Ростов" защитника Максима Осипенко.

Сегодня 25-летний футболист подписал контракт с ростовчанами контракт на 4,5 года.

"Я всегда говорил, если будет хорошее предложение нашим футболистам на повышение классом, то мы ребят всегда отпускаем и отпустим. "Ростов" сделал Осипенко хорошее предложение по условиям контракта, где он будет получать зарплату в несколько раз больше, чем у него была в "Тамбове". Конечно, мы не стали препятствовать парню и отпустили его.

Сумма трансфера? Могу сказать, что сумма меньше, чем 500 тысяч евро, которая говорилась в прессе. Мы уже отдаем третьего центрального защитника. Чистякова мы отдали в начале сезона, потом был Гогуа, а сейчас Осипенко. Конечно, мы будем в это межсезонье приобретать центрального защитника, у нас их осталось всего три человека — это Таказов, Грицаенко и Ойеволе. Мы однозначно будем усиливаться в обороне. Сейчас на сборах мы будем просматривать большую группу игроков. Мы будем просматривать множество футболистов, среди которых будут игроки из ПФЛ и ФНЛ. При наших условиях мы можем позволить себе игроков только из этого уровня. Но, если будут иностранцы, которые будут по цене недорогие, то мы можем рассмотреть их. Мы на связи с Дмитрием Селюком, он всегда предлагает качественных футболистов по доступной нам цене. Поэтому будем смотреть.

Ситуация с дорожной картой стадиона "Тамбова"? Это вопрос больше к вице-губернатору, он непосредственно курирует эти вопросы, лично на его контроле. Могу сказать, что все задачи расставлены. Я загадывать не хочу, но могу сказать, что тамбовским болельщикам не стоит беспокоиться. Все должно быть нормально, а возможно, что "Тамбов" в этом сезоне проведет матчи на своем местном стадионе", — сказал Худяков в беседе с Sport24.


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Теги: Ростов Худяков Осипенко Тамбов
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