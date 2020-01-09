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Ребров: первые пару лет жена плакала, когда я уезжал на сборы. Это была жесть

Голкипер "Спартака" Артем Ребров рассказал об отношении жены Екатерины к его частому отсутствию дома.

"С каждым годом становится все тяжелей отвечать детям, почему обычно папа в выходные не бывает дома, а зимой постоянно на сборах. Я отвечаю им, что я счастливый человек. Ведь у меня есть вы — семья и любимая работа, которая дарит мне не только удовольствие, но и возможность видеть этот мир полными красками. Ладно Екатерина уже привыкла. Сегодня, когда уезжал в аэропорт, мы вспоминали как она плакала первые пару лет, когда я уезжал на сборы. Это была жесть, мое сердце просто разрывалось. Столько было слез.

Понятно, в футбол невозможно играть всю жизнь. Но пока я буду нужен любимому делу, я буду рыть землю и добиваться своего места под солнцем и продлевать свое футбольное путешествие. Наверное, повторюсь в очередной раз: очень надеюсь, что наши с Катей дети смогут быть такими же счастливыми людьми, как мы, и найдут свое любимое дело и людей вокруг себя в своих жизненных путях! А наша задача — показать им сейчас как можно больше, расширив кругозор для полноценного выбора!" — написал Ребров в инстаграме.

Ребров выступает за "Спартак" с 2011 года. В этом сезоне 35-летний вратарь провел за москвичей два матча во всех турнирах и пропустил три гола.


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Теги: Ребров Спартак
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