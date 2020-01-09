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Экс-игрок "Локомотива" Михалик устроил драку на футзальном турнире (видео)

Бывший футболист "Локомотива" и сборной Украины Тарас Михалик стал зачинщиком драки на Рождественском турнире по футзалу в Луцке.


36-летний игрок выступал за клуб из его родного города Любешов и вспылил после ряда грубых нарушений, набросившись на соперника.

Михалик схватил игрока команды оппонентов за голову, после чего в стычку вступили запасные игроки команд. Арбитр удалил Михалика.

Помимо "Локомотива" Михалик выступал за киевский ЦСКА, "Закарпатье", киевское "Динамо" и "Волынь".


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Теги: Локомотив Михалик
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