Команды ветеранов московского "Спартака" и сборной СССР провели матч, посвященный памяти Игоря Нетто, игра состоялась в манеже академии "Спартака" в Сокольниках и завершилась со счетом 4:4.
9 января исполнилось 90 лет со дня рождения многолетнего капитана красно-белых и советской сборной.
В составе "Спартака" голами отметились Валерий Кечинов, Сергей Шавло, Валерий Шмаров и Александр Ширко. У ветеранов сборной СССР два мяча забил Ролан Гусев, а Сергей Кирьяков и Ростислав Ровбель отличились по разу. Футболисты сыграли два тайма по 25 минут. Встречу комментировал спортивный журналист Григорий Твалтвадзе.
В матче принимали участие выступавшие с Нетто в одной команде Евгений Ловчев, Валерий Рейнгольд, Сергей Рожков, Виктор Папаев, Владимир Янкин, Сергей Ольшанский, Иван Варламов, Анатолий Коршунов, Владимир Петров, Александр Пискарев, Николай Киселев, Александр Гребнев. Футболистов вывел на поле первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) бывший футболист "Спартака" Никита Симонян.
ТАСС
Сборные ветеранов "Спартака" и сборной СССР провели матч, посвященный памяти Нетто
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