Валерий Исаев, представитель белорусского нападающего Ильи Шкурина, который подписал контракт с ЦСКА на четыре с половиной года, прокомментировал переход его клиента в московский клуб.
Напомним, также сегодня было объявлено о переходе Шкурина из "Энергетика-БГУ" в "Динамо" Брест.
"ЦСКА вышел на нас только в январе. И решение было принято очень быстро и с нашей стороны, и со стороны его уже нового клуба, "Динамо" из Бреста. На тот момент, когда ЦСКА предложил Шкурину контракт, мы уже де-факто были как раз в "Динамо", а не в том, в котором играли прошлый сезон ("Энергетик-БГУ"). Но при этом с "Динамо" у нас была договоренность, причем давно, что если поступает хорошее предложение из достойного солидного клуба, то никто препятствовать не будет. В условный чемпионат Саудовской Аравии или Китая мы бы не поехали.
Дальше мы быстро договорились об условиях контракта, а клубы решили трансферные дела. И как только в Белоруссии открыли трансферное окно, о переходе было объявлено официально. На первый сбор игрок уже поедет с ЦСКА", - цитирует Исаева Sport24.
Агент объяснил, почему Шкурин перешел в "Динамо", а через несколько часов был продан в ЦСКА
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