Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал кадровые назначения руководителей двух департаментов Российского футбольного союза — судейства и инспектирования.
"Сергей Фурса хорошо известен в нашем футболе, опыт работы у него огромный, а начинал судить еще в СССР. Уверен, что с точки зрения инспектирования и оценки работа судей будет налажена быстро и четко. А что касается назначения Кашшаи, то для многих это стало неожиданностью. Могут задать вопросы: «Что, российского специалиста с авторитетом среди всех субъектов нашего футбола не нашлось?» Видимо, свободного от всех обвинений в адрес судей у нас не нашлось, поэтому выбрали иностранца, без истории работы в России. Кашшаи — опытный арбитр, да, закончил судить он недавно, но это значит, что пульс игры он чувствует. Надо пожелать ему успехов — работы будет много. Посмотрим, как все пойдет с чистого листа. Но главное — разделение на департаменты судейства и инспектирования. Дай бог, чтобы все было профессионально и качественно. Один из пунктов программы развития судейства — планомерная программа подготовки молодых судей, главное, чтобы работа велась системно и последовательно, тогда результаты будут уже к концу этого года. Верю, что будет лучше", - цитирует Медведева "Чемпионат".
Медведев: надо пожелать Кашшаи успехов - работы будет много
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