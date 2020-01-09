Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе к нападающему петербургской команды Александру Кокорина со стороны голландского "Фейеноорда".
СМИ ранее сообщили, что "Фейеноорд", который возглавляет бывший тренер "Зенита" Дик Адвокат, заинтересован в аренде 28-летнего Кокорина до конца сезона-2019/20.
"Интересоваться не вредно, но мы ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем. Александр Кокорин примет участие в первом сборе "Зенита".
Дик Адвокат лично заинтересован в Кокорине? Я уверен, что это не от Адвоката исходит, а от агентов, которым зачем-то нужно создавать такой ажиотаж вокруг Кокорина. Мы с Адвокатом лично знакомы, если бы он был лично заинтересован, то он бы позвонил Рибалте или мне. Таких звонков не было", - цитирует Медведева Sport24.
Медведев - об интересе "Фейеноорда" к Кокорину: ведущих игроков не продаем и в аренду не отдаем
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