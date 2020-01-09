Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в команду лучшего бомбардира чемпионата Беларуси Ильи Шкурина из брестского "Динамо".
"Хороший трансфер по соотношению цены и качества. Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта", — цитирует Бабаева "Чемпионат".
Бабаев: ЦСКА не единственный российский клуб, делавший предложение по Шкурину
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