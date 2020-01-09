"Краснодар" не заинтересован в услугах нападающего "Янг Бойз" Жана-Пьера Нсаме. Об этом сообщил агент Пол Шианчи, представляющий интересы футболиста.
"Информация про интерес "Краснодара" к Нсаме не соответствует действительности", - цитирует агента Sport24.
26-летний камерунец выступает за швейцарский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 21 гол в 28 матчах, в том числе 2 гола в 6 матчах группового этапа Лиги Европы.
Агент Нсаме опроверг интерес к футболисту со стороны "Краснодара"
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