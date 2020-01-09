Нападающий сборной Швеции Джордан Ларссон, проведший третий матч в карьере за национальную команду, поблагодарил "Спартак" за то, что клуб отпустил его. Шведы в товарищеской встрече обыграли Молдову (1:0), а Ларссон отметился голом, который стал для него первым в национальной команде.
"Рад, что у меня появился шанс оказаться в сборной. Обычно игроки, выступающие за границей, не могут приехать, клубы не отпускают. Поэтому я очень рад, и благодарен, что "Спартак" отпустил меня.
Постараюсь проявить себя с лучшей стороны и докажу, что достаточно хорош, чтобы играть в сборной", — цитирует Ларссона Fotbollskanalen.
Следующий товарищеский матч сборная Швеции проведет 12 января против Косово. Начало — в 17:45 мск.
Sport24
Ларссон: благодарен, что "Спартак" отпустил меня в сборную Швеции
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