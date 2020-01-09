Бывший нападающий "Манчестер Сити" рассказал о предложении из России

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Вильфрид Бони может продолжить карьеру в "Рубине". Об этом рассказал он сам в интервью The Athletic.

Фото: instagram.com/w.bony