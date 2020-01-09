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Бывший нападающий "Манчестер Сити" рассказал о предложении из России

Бывший нападающий "Манчестер Сити" Вильфрид Бони может продолжить карьеру в "Рубине". Об этом рассказал он сам в интервью The Athletic.
Фото: instagram.com/w.bony
"Одно из предложений — от казанского "Рубина". Я никогда не был там, но играл против другого российского клуба — "Краснодара".

Один из моих лучших друзей — Сейду Думбия, игравший за ЦСКА. У меня есть и другие друзья, которые были в России. В России холодно — это первое, что они говорят мне об этой стране.

Не знаю, где я в итоге окажусь. Может быть, в Турции. Возможно, в России. Не все зависит от меня. Приму решение вместе с агентом и семьей", — цитирует 31-летнего ивуарийского форварда Best Sport News.

В настоящее время Бони является свободным агентом. За "Манчестер Сити" он играл с 2015 по 2017 год, забив 11 голов и сделав 7 голевых передач в 46 матчах.

Бони также играл за "Суонси" (39 голов в 96 матчах), "Спарту" (33 гола в 79 матчах), "Витесс" (58 голов в 77 матчах), "Сток Сити" (2 гола в 11 матчах) и "Аль-Араби" (5 голов в 7 матчах). В его активе 18 голов в 59 матчах за сборную Кот-д’Ивуара.

После 19 туров РПЛ-2019/20 "Рубин" находится в зоне стыковых матчей, набрав 19 очков. В декабре главным тренером команды был назначен Леонид Слуцкий.

Sport24


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Теги: Манчестер Сити Бони Рубин
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