Как утверждает "Чемпионат", самарские "Крылья Советов" ведут переговоры с нападающим "Стад Тунизьен" Гаем Мбензой.
Мбенза выступает за "Стад Тунизьен" с 28 декабря 2018 года. Контракт 19-летнего конголезца рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость форварда оценивается в € 600 тыс.
В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу в 12 встречах чемпионата Туниса. В гонке бомбардиров турнира Мбенза делит второе место с тремя игроками.
В активе Гая один матч за сборную Республики Конго.
"Крылья Советов", набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах самарская команда одержала 5 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 11 поражений.
"Крылья Советов" ведут переговоры с одним из лучших бомбардиров чемпионата Туниса
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