В Англии сообщили об интересе из России к чемпиону мира Лемару

"Атлетико" может расстаться с полузащитником Тома Лемаром: на французского футболиста претендуют "Челси" и "Тоттенхэм".По информации The Telegraph, лондонские клубы рассматривают вариант с арендой 24-летнего вингера, который перешел в "Атлетико" из "Монако" летом 2018 года за 70 млн евро.При этом, как пишет издание, конкурентами "Челси" и "Тоттенхэма" в борьбе за Лемара являются другие европейские клубы, в частности из России."Атлетико" готов расстаться с чемпионом мира-2018 в составе сборной Франции, который не оправдал ожидания мадридского клуба.