Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности болельщика "Спартака" Андрея Булацкого.
Булацкий был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Суд установил, что 1 декабря по адресу Маяковская улица, дом 20 Булацкий совершил мелкое хулиганство: нарушение общественного порядка выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся выражением грубой нецензурной бранью в общественном месте — на улице, в месте массового скопления граждан. При этом на замечания мужчина не реагировал, чем демонстративно нарушил общественный порядок и спокойствие граждан.
Булацкий своей вины не признал. Он рассказал, что приехал в Санкт-Петербург на матч "Спартак" — "Зенит", днем 1 декабря находился в кафе на улице Маяковского со своим знакомым и не нарушал общественный порядок, когда вышел на улицу. К нему подошли мужчина в гражданской одежде и несколько полицейских, которые его задержали, по какой причине, ему неизвестно.
Суд назначил Булацкому наказание в виде штрафа в размере 500 рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Напомним, что в день матча 18-го тура РПЛ "Зенит" — "Спартак" (1:0) в Петербурге прошли массовые задержания фанатов красно-белых.
Sport24
Петербургский суд оштрафовал фаната "Спартака" на 500 рублей за мелкое хулиганство
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