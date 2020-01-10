Полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу, права на которого принадлежат "Интеру", высказался о своём нынешнем клубе, а также рассказал о влиянии нападающего Антонио Эдера на его адаптацию в стане "железнодорожников".
"Я хотел попасть в проект, в котором смог бы играть регулярно после трёх лет без стабильности. Мне нужен был такой проект, как этот. В "Локомотиве" ко мне всегда хорошо относились и давали возможность быть счастливым.
Эдер был важен для моего вливания в коллектив. Он в "Локомотиве" уже три года, и я спрашивал его о жизни в Москве, о клубе, команде, тренере и всём остальном. Это было важно для меня на первых порах, и наличие португальского партнёра позволяло мне чувствовать себя хорошо. Мы всё ещё много говорим о чемпионате Европы – 2016. Раньше меня называли Жоау Мариу из "Спортинга", а сегодня многие знают меня как Жоау Мариу, ставшего чемпионом Европы", — сказал Мариу в эфире португальского телеканала Channel 11.
"Чемпионат"
Мариу: мне был нужен такой проект, как "Локомотив"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»