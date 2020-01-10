» » Президент Клуба болельщиков сборной России одобрил продажу пива на стадионах

Президент Клуба болельщиков сборной России одобрил продажу пива на стадионах

Президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов, комментируя поправки в законопроекте о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения футбольных матчей, назвал пиво "неотъемлемой частью культуры спортивного боления".

"Во всём мире болельщики любят смотреть футбол, употребляя пенный напиток. Без пива этот мужской клуб стал менее привлекательным. Слава богу, эта традиция возвращается. Ещё один важный момент. Значительная часть дохода от футбольных матчей для организаторов складывалась из продажи пива, и сейчас мы много обсуждаем и ищем способы, каким образом увеличить доходную часть спортивных мероприятий, как сделать выгодным их для организаторов. Безусловно, разрешение на продажу пива на футбольных матчах поможет организаторам выходить в плюс", - цитирует Латыпова "Чемпионат".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

В "Уфе" оценили предложение депутатов ограничить крепость продаваемого на стадионах пива
Президент Клуба болельщиков сборной России одобрил продажу пива на стадионах
Президенту "Барселоны" понравился матч с "Атлетико"
Агент Лемара: предложения из РПЛ рассматривать не будем
СМИ: "Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым 3
Шкртел назвал самого сложного оппонента в карьере
Бояринцев: думаю, Игнатьев не последнее громкое приобретение "Рубина"
"Барселона" может купить двух полузащитников в январе
Мариу: мне был нужен такой проект, как "Локомотив"
Чалов больше не один. ЦСКА всё же купил Шкурина 1
Капитан "Атлетико" Коке пропустит финал Суперкубка Испании
Мариу признался, что был удивлён дружелюбностью людей в России 1
Кипрский АПОЭЛ арендует нападающего "Ростова" Сигурдарсона до конца сезона
Месси: верю в Вальверде. Мы должны стать ещё более сплочёнными
Артета: думаю, что убедил Джаку остаться в "Арсенале"
Футболисты "Зенита" начали проходить зимний медосмотр 6
Депутаты Госдумы предложили продавать пиво на стадионах с крепостью не более 5% 2
Экс-судья Егоров о назначении Кашшаи: надеются пустить чистую слезу. Иностранцу дадут больше денег 1
Жиру согласовал контракт с "Интером". Игрок может перейти в клуб уже зимой
"Тамбов" опубликовал график зимних сборов и назвал соперников по контрольным матчам
Сборная Финляндии во время Евро-2020 будет тренироваться в Зеленогорске
Аленья удалил аккаунт в твиттере из-за оскорблений болельщиков "Севильи" 2
Петербургский суд оштрафовал фаната "Спартака" на 500 рублей за мелкое хулиганство
Ю. Газзаев продолжает возглавлять "Енисей", несмотря на договорённость об отставке
"Аталанта" арендует защитника "Милана" Кальдару с правом выкупа за € 15 млн
Агент Эриксена прибыл в Милан для переговоров с "Интером"
"Тоттенхэм" предложил "Милану" двух игроков в обмен на Пёнтека
А. Новиков: "Динамо" — моя жизнь. На приглашение сына сразу ответил согласием 5
"Рубин" хочет подписать Комличенко 5
В Англии сообщили об интересе из России к чемпиону мира Лемару 2
Все новости