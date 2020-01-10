Президент Клуба болельщиков сборной России Russia Unites Эдуард Латыпов, комментируя поправки в законопроекте о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения футбольных матчей, назвал пиво "неотъемлемой частью культуры спортивного боления".
"Во всём мире болельщики любят смотреть футбол, употребляя пенный напиток. Без пива этот мужской клуб стал менее привлекательным. Слава богу, эта традиция возвращается. Ещё один важный момент. Значительная часть дохода от футбольных матчей для организаторов складывалась из продажи пива, и сейчас мы много обсуждаем и ищем способы, каким образом увеличить доходную часть спортивных мероприятий, как сделать выгодным их для организаторов. Безусловно, разрешение на продажу пива на футбольных матчах поможет организаторам выходить в плюс", - цитирует Латыпова "Чемпионат".
Президент Клуба болельщиков сборной России одобрил продажу пива на стадионах
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