Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал предложение ограничить крепость продаваемого на стадионах пива.
13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. Сегодня стало известно, что авторы законопроекта подготовили поправки к проекту, согласно которым предлагается ограничить продажу напитка с содержанием этилового спирта более 5%.
"Нормальное ограничение, но не думаю, что это отразится на доходах клубов. На примере прошедшего чемпионата мира — 2018 все видели, что все было культурно и нормально, никто пивом не злоупотреблял. Это нормальное явление, что пиво будет продаваться на стадионах — вряд ли ли кто-то будет напиваться. Ограничение в 5%, возможно, верное решение — не буду утверждать. Давайте попробуем ввести пиво, а там уже будем смотреть. Должно быть постепенное движение, и по градусам, и по остальному. Разрешить 5% — тоже большое дело", - цитирует Газизова Sport24.
В "Уфе" оценили предложение депутатов ограничить крепость продаваемого на стадионах пива
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