Впереди - важный шаг. Семь игроков, для которых многое решит грядущая весна

Павел Мамаев и Александр Кокорин
Можно презирать двух игроков за пьяный и бессмысленный разбой в центре Москвы, но и должное отдавать им следует — они из сильнейших в своем поколении российских футболистов.
Мамаев и Кокорин пропустили чудовищный срок для профессиональных спортсменов. При этом у них не было возможности полноценно тренироваться, а нападающий «Зенита» не мог обеспечить травмированному колену необходимую для восстановления нагрузку. Как скажутся на них эти полтора года? Узнаем как раз весной.
Тяжелее будет Кокорину, но не только из-за здоровья. В «Зените» страшная для нашего чемпионата конкуренция, а еврокубков весной, увы, не будет — и как здесь пробиваться в состав и получать практику? Был вариант с арендой в «Фейенорде» - но отпускать форварда не захотели.
Мамаев попал не только в стилистически удобную для него команду (в «Ростове» креатив полузащитника будет цениться особенно), но и к умнице Карпину — Гулиев при нем, например, гонялся только за соперниками на поле, а после отъезда сдулся и влип в неприятную историю.
Если оба или один из них увязнут сейчас — дальше будет вернуться на высокий уровень только сложнее. Еременко пропустил два года, а не полтора, но у него была возможность тренироваться в человеческих условиях. И ведь сколько болячек вскрылось, когда он решился возобновить карьеру?
Иван Игнатьев
У Ивана остается единственный способ отмыться от постоянных напоминаний про выбивание из «Краснодара» контракта и гнусных слухов - вернуться в футбол.
С тех пор, как закончилась весенняя эпопея с новым соглашением, прогресса от Игнатьева не было никакого: только стагнация. В текущем сезоне нападающий забил четыре гола, но при этом терялся в ключевых матчах и не оказывал существенного влияния на игру. Ари, например, мог чуть ли не в одиночку вытащить матч против ЦСКА, а играющий с краю Шапи не только забил столько же, но ещё настрогал четыре ассиста.
Теперь Игнатьев будет выступать за «Рубин». В Казани не только будет помогать обаятельный Слуцкий, но брать на себя ответственность должно стать полегче — всё же в партнёрах, в основном, ровесники (или партнеры не так уж сильно старше), а от команды ждут хотя бы не вылета из РПЛ.
В противном случае карьера Игнатьева пойдет по стандартному пути вечно перспективного лимитного порождения. Ох, не такого мы ждали от академии Галицкого!
Максим Осипенко
Центральный защитник, игравший за «Тамбов», произвел приятное впечатление по итогам дебютных двадцати туров в премьер-лиге не только на журналистов: «Ростов», который расстался с опытным Сигурдссоном (с причинами непонятно совсем), взял на место ушедшего исландца парня из команды Первушина. Хотя выбор, учитывая проваленный командой старт чемпионата, совсем не очевидный.
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Для самого защитника это хороший вариант, учитывая, как в донской команде научились работать с защитниками. В текущем сезоне заигравший впервые в РПЛ Чистяков сходу стал лучшим в лиге по выигранным единоборствам. Для солидно выглядевшего именно в этом компоненте в «Тамбове» Осипенко — что может быть лучше?
Но такой переход (из дебютировавшей в РПЛ команды до одного из грандов) между уровнями нередко ломает футболистов, особенно молодых. Осипенко уже 25, но в случае с российскими игроками возраст иногда условен.
Ильзат Ахметов и Федор Чалов
На осеннем отрезке прошлого сезона оба игрока перешли на космический (относительно себя в прошлом) уровень. Ахметов спустя всего несколько недель после отдела кадров «Рубина» стал одним из самых чутких и тонких полузащитников премьер-лиги, а Федор Чалов, который до этого больше раздражал болельщиков, чем забивал — лучшим бомбардиром.
Федор продержался до весны, поэтому летом и мог оказаться в «Кристал Пэлас», а вот Ахметов удивлял (теперь уже — неприятно) на заключительном этапе прошлого сезона, когда из всего ЦСКА, осенью прогрессирующего целым составом, по-настоящему радовал один Обляков.
Второй сезон для молодых футболистов это классика, но провал пока складывается слишком крутой. И ладно Чалов — он продолжал набирать очки, хотя и близко не так ловко, как год до этого. Ахметов действительно стал на два уровня хуже и совсем не впечатляет даже на фоне с пропустившим целый год Аланом Дзагоевым.
Почему для обоих так важна следующая весна? Потому что, если кризис затянется, есть серьезный риск пересидеть и остаться на этом уровне до конца карьеры. Чалову нужно экстренно брать себя в руки и ехать летом в Англию. Ильзату — для начала — хотя бы вернуться в основной состав.
Дмитрий Скопинцев
Год назад, обсуждая переезд Скопинцева из «Ростова» в «Краснодар», мы ждали от защитника многого. Может, не попадания в сборную России, но на своем фланге у Карпина Дмитрий выглядел более чем солидно – и переходил в один из грандов нашего чемпионата.
У Скопинцева не получилось совсем. Под четырёх защитников он так и не переучился, а его атлетическая манера не пригодилась «быкам» впереди, потому что в большинстве матчей разбегаться было некуда – «Краснодар» и так контролировал мяч.
Но ярко выраженные сильные стороны защитника никуда не делись, а сам он отправился реанимировать карьеру в «Динамо». Там, похоже, он будет играть вингера, потому что тренер Новиков от игры в трёх центральных защитников не в восторге. И это более чем серьёзный вызов для игрока, здорово показавшего себя только на одной позиции – латераля. Два подряд провала могут стоить слишком дорого.
Фото: ФК "Зенит", ФК "Краснодар", Metaratings