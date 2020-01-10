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Медведев: Малком ездил к врачам за разрешением тренироваться на сборах

Футболист петербургского "Зенита" Малком в четверг посетил врачей, которые делали ему операцию, чтобы получить от них разрешение тренироваться на зимних сборах, сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Малком приезжал вчера в Турку к хирургам, которые делали ему операцию, чтобы на основе свежей МРТ они могли дать ему разрешение на работу на сборах. Сейчас мы ждем официального заключения врачей", - цитирует Медведева РИА Новости.


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Теги: Медведев Малком Зенит
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