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Шипулин: полностью поддерживаю законопроект о продаже пива на спортивных мероприятиях

Олимпийский чемпион 2014 года по биатлону и депутат Государственной Думы Антон Шипулин выступил в поддержку законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу. По словам Шипулина, запрет необходимо снять и на других спортивных мероприятиях. Однако пиво следует употреблять не на трибунах, а в специально отведенных для этого местах, считает депутат.

"Я полностью поддерживаю законопроект и поправки, которые подразумевают продажу пива не только на футболе, но и на других спортивных мероприятиях, кроме детско-юношеских. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы взрослые болельщики могли выпить пива на футболе, биатлоне, лыжных гонках, баскетболе, хоккее или других видах. Единственное — не на самих трибунах, а в специально отведенных для этого местах вокруг стадионов и в подтрибунных помещениях.

Запрет в любом случае работает неэффективно: люди либо употребляют большее количество алкоголя до прихода на стадион, либо пытаются пронести его с собой. В итоге в минусе все: и организаторы, потому что не получают доходы, и сами зрители, которые рискуют быть недопущенными на трибуны из-за попытки пронести горячительные напитки с собой или из-за своего состояния. Лучше изначально регулировать этот процесс и повышать культуру потребления пива на спортивных мероприятиях.

В Европе слабоалкогольные напитки продаются почти на всех стадионах, и никаких негативных последствий это не несет. Даже наоборот — люди приезжают на стадионы заранее, проводят там больше времени, создавая атмосферу. Чемпионат мира по футболу в России показал, что абсолютно ничего страшного в продаже пива на стадионах нашей страны нет: все болельщики вели себя культурно и доброжелательно. Почему после этого мы не должны доверять своим же людям, которые ходят на стадионы?

Зачем нам отказываться от части наследия? Стадионам нужно привлекать как можно больше людей на мероприятия, зарабатывать. Также огромным плюсом станет то, что доходы именно организаторов соревнований от продажи пива будут направлены на детский спорт", - цитирует Шикулина Sport24.


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