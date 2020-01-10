Бывший ассистент Массимо Карреры в московском "Спартаке" Роман Пилипчук возглавил "Спартак-2".
Пилипчук приступит к работе с командой 22 января на первом сборе в Турции. Ранее занимавший должность старшего тренера второй команды красно-белых Виктор Булатов покинул команду.
52-летний специалист работал ассистентом тренера "Спартака" с июня 2016 года по май 2018-го, но после этого покинул клуб, выразив желание возобновить самостоятельную работу. В 2019 году Пилипчук возглавлял минское "Динамо", однако отработал в клубе лишь четыре месяца.
Sport24.ru
Пилипчук возглавил "Спартак-2"
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