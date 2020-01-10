» » Пилипчук возглавил "Спартак-2"

Пилипчук возглавил "Спартак-2"

Бывший ассистент Массимо Карреры в московском "Спартаке" Роман Пилипчук возглавил "Спартак-2".

Пилипчук приступит к работе с командой 22 января на первом сборе в Турции. Ранее занимавший должность старшего тренера второй команды красно-белых Виктор Булатов покинул команду.

52-летний специалист работал ассистентом тренера "Спартака" с июня 2016 года по май 2018-го, но после этого покинул клуб, выразив желание возобновить самостоятельную работу. В 2019 году Пилипчук возглавлял минское "Динамо", однако отработал в клубе лишь четыре месяца.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Пилипчук Спартак-2
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Президент ФИФА Инфантино стал членом Международного олимпийского комитета 1
Клопп попросил журналистов узнать в гугле, на какой позиции играл Моуринью
Пилипчук возглавил "Спартак-2" 1
ПСВ выставит свою команду на кибертурнир по League of Legends
Шипулин: полностью поддерживаю законопроект о продаже пива на спортивных мероприятиях
Лебедев: разрешение на продажу пива поднимет посещаемость на российских стадионах 5
Руководство "Барселоны" обсудило с Хави возможность возглавить каталонскую команду
Моуринью: не можем играть без Кейна так же, как с ним
"Манчестер Сити" на 5 лет запретил вход на стадион 58-летнему фанату, оскорбившему Стерлинга
Медведев: Малком ездил к врачам за разрешением тренироваться на сборах 6
РФС рассматривал кандидатуры Ирматова, Скомины и Мажича до приглашения Кашшаи 3
Лодыгин покинул турецкий клуб "Газиантеп"
Игонин - о продаже пива на стадионах: нужно изменить понятие "алкогольное опьянение" 1
Впереди - важный шаг. Семь игроков, для которых многое решит грядущая весна 3
Новым исполнительным директором "Нижнего Новгорода" станет Равиль Измайлов
Адвокат: не верю, что "Фейеноорду" удастся арендовать Кокорина 5
"Портимоненсе" возьмет у ЦСКА в аренду Нисимуру 1
ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в "Васко да Гама" 4
Гаттузо: если бы я видел мёртвую команду, я бы сказал об этом
Грулев на правах аренды перешел в "Нижний Новгород"
В "Уфе" оценили предложение депутатов ограничить крепость продаваемого на стадионах пива
Президент Клуба болельщиков сборной России одобрил продажу пива на стадионах 1
Президенту "Барселоны" понравился матч с "Атлетико"
Агент Лемара: предложения из РПЛ рассматривать не будем
СМИ: "Динамо" выбирает между Комличенко и Соболевым 8
Шкртел назвал самого сложного оппонента в карьере
Бояринцев: думаю, Игнатьев не последнее громкое приобретение "Рубина"
"Барселона" может купить двух полузащитников в январе
Мариу: мне был нужен такой проект, как "Локомотив"
Чалов больше не один. ЦСКА всё же купил Шкурина 3
Все новости