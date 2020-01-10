Шурыгин: алкоголь на стадионах создаст дополнительные удобства и привнесет радость в жизнь

Глава концертного агентства NCA Михаил Шурыгин прокомментировал предложение ограничить крепость продаваемого на стадионах пива.
Сегодня стало известно, что авторы законопроекта о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах подготовили поправки к проекту, согласно которым предлагается ограничить продажу напитка с содержанием этилового спирта более 5%.
"Приветствую любое решение, связанное с продажей алкоголя на стадионах. Я не считаю, что запрет повышает культуру потребления алкоголя и общества. Думаю, доступность алкоголя в нашем государстве является большей проблемой, чем потребление пива или других напитков на спортивных площадках. Такие места используются и как культурные — мы проводим на них концерты. Разницы между культурным, спортивным или театральным залом я не вижу.
Здесь вопросы в культуре и регулировании, воспитании молодежи и жесткого контроля, что гораздо важнее факта запрета. Дело даже не в проценте алкоголя: если человек захочет напиться и ему дают возможность — он это сделает независимо от градуса.
На большинстве концертных и театральных площадках алкоголь продается, поэтому должен быть единый закон для всех массовых мероприятий. Не должно быть разницы между спортивным и концертным мероприятием. Контроль и культура потребления — два слова, которые противостоят запрету и наказаниям. Контроль и культура — правильно, запрет и наказание — нет. Поэтому я поддерживаю эту идею.
Не думаю, что алкоголь повлияет на посещаемость мероприятий, но это создаст дополнительные комфорт и удобства и привнесет радость в жизнь. Если это правильно регулируется. Можно контролировать количество продаваемого пива или ограничивать продажу во время мероприятия", - цитирует Шурыгина Sport24.ru.
Законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения официальных соревнований по футболу был принят Госдумой в первом чтении 13 декабря. Второе и третье чтения законопроекта пройдут весной.
Шурыгин: алкоголь на стадионах создаст дополнительные удобства и привнесет радость в жизнь
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