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Слуцкий: какие позиции надо усилить "Рубину"? Ну какой смысл говорить?

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что сейчас нет смысла говорить о том, какие позиции следует укрепить казанцам. По его словам, каждый футболист получит шанс проявить себя.

— Какие позиции надо усилить? Ну какой смысл говорить? — сказал Слуцкий. — У нас послезавтра начинается сбор, я сейчас скажу позиции, а как себя будут чувствовать люди, играющие на этих позициях?

Представьте в вашем издании говорят: мы хотим заменить пару корреспондентов. Один, который в этом регионе, другой — там. Какой смысл? Пока у каждого игрока "Рубина" будет возможность проявить себя на сборе.

"СЭ"


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Теги: Слуцкий Рубин
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