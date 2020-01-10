Слуцкий хочет оценить форму Тарасова

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что хочет оценить форму полузащитника Дмитрия Тарасова.— Потому что у нас есть проблемы с позиции шестого номера в команде. Нет ярко выраженного разрушители в середине поля. Дмитрий Тарасов всей своей карьерой доказывал, что он игрок высокого уровня. Да, есть опасения по его состоянию здоровья, но именно поэтому мы хотим посмотреть на него и понять, в каком состоянии он находится и готов ли он будет принять пользу нашей команде.