Полузащитник "Спартака" Алекс Крал назвал основные отличия российского чемпионата от чешского.
"Основные отличия между чешским и российским чемпионатом? В России выше индивидуальные качества футболистов. В целом лига более техничная. С точки зрения реального иностранца, футбольная наглость в России также другая. Здесь можно улучшить свои индивидуальные качества", — приводит слова Крала iSport.cz.
Алекс Крал перешёл в "Спартак" в сентябре прошлого года из чешской "Славии". В нынешнем сезоне 21-летний полузащитник провёл за красно-белых 9 матчей в чемпионате России и не отличился результативными действиями, получив 3 жёлтые карточки.
После 19 туров РПЛ "Спартак" располагается на 10-м место в турнирной таблице, набрав 22 очка.
"Чемпионат"
Крал сравнил чемпионаты России и Чехии
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