Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал рассказал о желании попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, а также оценил шансы красно-белых в нынешнем сезоне.
"Знаете, Англия — моя маленькая мечта, хотел бы попробовать свои силы в этом чемпионате. Но пока я не думаю об этом. Есть разница между предложением и интересом клубов. Пока нет ничего конкретного, по крайней мере я ничего не знаю об этом. Я сосредоточен на "Спартаке" и на игре за сборную Чехии.
У нас впереди ещё 11 игр в Российской Премьер-Лиге, и мы имеем хорошие шансы попасть в еврокубок через Кубок России. В четвертьфинале мы встретимся с ЦСКА. Кроме того, турнирная таблица в чемпионате России очень плотная, мы ещё можем подняться наверх", — приводит слова Крала iSport.cz.
В текущем сезоне Крал принял участие в 9 матчах РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
"Чемпионат"
Крал: Англия – моя маленькая мечта
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»