Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, перешедший в "Оренбург" на правах свободного агента из "Кайрата", прокомментировал свое решение.
"Спасибо команде, ребята приняли хорошо. Поговорили с тренерским штабом. Нужно работать, показывать себя и двигаться вперед.
Что касается "Оренбурга", хотел попробовать себя в другом чемпионате. Был интерес со стороны этой команды. Позвонили, спросили, не хочу ли я попробовать. Я сразу согласился, потому, что Оренбург рядом с Казахстаном. Получается, наша первая столица Казахстана и не чужая нам, казахам, земля.
Очень рад, что оказался в этом клубе, буду стараться помогать команде и выкладываться на сто процентов", — сказал Куат в беседе с пресс-службой клуба.
Куат: на переход в "Оренбург" согласился сразу. Это первая столица Казахстана, не чужая нам земля
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