Форвард сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев прокомментировал досрочное расторжение контракта с московским "Динамо".
"Мой уход из "Динамо» дает мне шанс заново проявить себя. Уход из "Динамо" прошел совершенно нормально. Я всех поблагодарил за работу и спокойно ушел.
Был ли переход в "Динамо" ошибкой? Нет, конечно. Кто бы ни согласился перейти в "Динамо", когда поступило такое предложение? У меня были амбиции, но в "Динамо" все пошло не так, как я хотел. Сначала дали шанс, а потом совсем перестали, и все", — приводит слова Шейдаева azerisport.com.
23-летний нападающий играл в "Динамо" с июля 2019 года, когда перешел в московский клуб из "Крыльев Советов". В нынешнем сезоне Шейдаев принял участие в 9 матчах и отдал 1 результативный пас.
Шейдаев: в "Динамо" все пошло не так, как я хотел. Сначала дали шанс, а потом совсем перестали
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