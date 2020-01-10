Жена Погребняка помирилась с водителем, выгнавшим её из такси

Мария Погребняк, жена нападающего "Урала" Павла Погребняка, в своём "инстаграме" рассказала о разрешении конфликта с водителем, выгнавшим её из такси 9 января.

"Приехали представители от таксистов и принесли извинения за своего коллегу! Я дала эксклюзивное интервью! Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа сам был водителем. И у мужа тоже. Во время интервью созвонились с водителем "Яндекс. Такси" Телеком, который меня вёз, конфликт исчерпан.Водитель временно отстранён от сервиса, он понял ошибки и их признал! Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые ситуации. Я буду продолжать пользоваться такси", — написала Мария.Напомним, супруга футболиста ехала на встречу в такси, однако по окончании поездки выразила недовольство, поскольку была уверена, что водитель привёз её не туда, куда ей было нужно. В итоге разгорелся конфликт, в результате которого мужчина выгнал Марию из автомобиля и оставил её вещи на земле.