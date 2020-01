Жена Погребняка помирилась с водителем, выгнавшим её из такси

View this post on Instagram

Приехали представители от таксистов и принесли извинения за своего коллегу! Я дала эксклюзивное интервью! Рассказала, что всех их очень уважаю, так как мой папа сам был водителем) и у мужа тоже) Во время интервью созвонились с водителем Яндекс такси Телеком, который меня вёз, конфликт исчерпан P.s водитель временно отстранен от сервиса, он понял ошибки и их признал! Но нужно в любой ситуации оставаться людьми и мирно решать любые ситуации. Я буду продолжать пользоваться такси.