"Локомотив" проведет три товарищеских матча на первом сборе

#РЖДТренировочныеСборы всё ближе ??



В Испании мы проведём три контрольных матча:

?? 20.01 – «Стяуа», Румыния

?? 23.01 – «Осиек», Хорватия

?? 26.01 – «Чонбук», Корея



Время начала встреч мы сообщим дополнительно. pic.twitter.com/aQqNijDQt2 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 11, 2020

Первый матч против "Стяуа" запланирован на 20 января. Спустя три дня "Локомотив" сыграет против "Осиека", а 26 января встретится с "Чонбуком".Первый сбор пройдет в Испании с 14 по 27 января. Время начала матчей станет известно позднее.