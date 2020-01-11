Слуцкий встретился с президентом Татарстана

Президент @RusMinnikhanov показывает Л. Слуцкому самый известный вид на Казань «Доброе утро, Татарстан» pic.twitter.com/QkzURNE5ez — Лилия Галимова (@liliGalimova) January 11, 2020

Л. Слуцкий в первый рабочий день нового года зашел в гости к Президенту @RusMinnikhanov pic.twitter.com/p2NsEXHsTx — Лилия Галимова (@liliGalimova) January 11, 2020

Президент поприветствовал нового тренера и вручил ему подарок.Леонид Слуцкий стал главным тренером "Рубина" 19 декабря. Специалист подписал контракт сроком на пять лет.