"Зенит" заинтересован в форварде "Торино" Дзадзе

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Согласно информации источника, сине-бело-голубые проявили заинтересованность в подписании 28-летнего нападающего туринского клуба.



В текущем сезоне Дзадза принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету форварда 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с "Торино" рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн.