Согласно информации источника, сине-бело-голубые проявили заинтересованность в подписании 28-летнего нападающего туринского клуба.
В текущем сезоне Дзадза принял участие в 20 матчах на клубном уровне. На счету форварда 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт футболиста с "Торино" рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего на сегодняшний день составляет € 9 млн.
"Зенит" заинтересован в форварде "Торино" Дзадзе
Форвард "Торино" Симоне Дзадза может продолжить карьеру в "Зените", сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Фото: Valerio Pennicino/Getty Images
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