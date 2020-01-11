Полузащитник "Спартака" Алекс Крал заявил, что не испытывает сожалений по поводу перехода в российский клуб, сообщает Sports.ru со ссылкой на iSport.cz.
– Ваш переход в "Спартак" вызвал различные реакции. Спустя шесть месяцев вы считаете это решение правильным?
– Да, я вообще не жалею об этом. У меня никогда не было таких мыслей. Сначала было сложно, потому что я не готовился к сезону с командой. У меня было только три тренировки, и я сразу же начал играть. Но как только я освоился, я отлично вписался в команду. И в "Спартаке" много молодых игроков – мы близки.
– В середине октября на смену Олегу Кононову пришел молодой тренер Доменико Тедеско. Вы были удивлены?
– Это был еще один сложный момент для меня, ведь именно Кононов привел меня в клуб. После смены тренера я не знал, что будет дальше, но, думаю, у меня все хорошо, и нужно подтверждать это на деле и дальше.
– И как долго – полгода, три года?
– Я знаю, куда ты клонишь (смеется). Не могу сейчас сказать. У меня пятилетний контракт. Я сосредоточен на постоянной игре и стабильных результатах. Если в будущем появится предложение, мы разберемся. Но это все преждевременно, – сказал Крал.
Крал: я не жалею о переходе в "Спартак"
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