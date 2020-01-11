"Оренбург" на своём официальном сайте объявил о продлении контрактов с двумя защитниками — Андреем Малых и Сергеем Тереховым.
"Накануне Андрей Малых и Сергей Терехов продлили контракты с ФК "Оренбург". О продлении в ближайшее время ещё нескольких трудовых соглашений будет сообщено дополнительно", — сказано в сообщении пресс-службы "Оренбурга".
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги "Оренбург" занимает 14-е место. В 18 матчах команда набрала 19 очков. Отрыв от "Крыльев Советов", которые находятся в зоне вылета, составляет всего одно очко.
"Оренбург" объявил о продлении контрактов с двумя игроками
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