Нападающий "Торино" Симоне Дзадза не интересен "Зениту". Питерцы также не делали никаких предложений. Ранее об интересе к игроку сообщал Calciomercato.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.
Теперь же корреспондент издания Gazzetta dello Sport в твиттере утверждает, что питерцы не выходили с предложением.
"Нет заинтересованности и предложений со стороны "Зенита" в отношении Дзадзы. Итальянский нападающий не является мишенью для российского клуба. "Зенит" не купит нападающего. У них есть Дзюба, Азмун и Кокорин", — написал журналист.
Sport24.ru
"Зени" не делал предложения "Торино" по Дзадзе и не заинтересован в его услугах
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