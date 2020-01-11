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"Зени" не делал предложения "Торино" по Дзадзе и не заинтересован в его услугах

Нападающий "Торино" Симоне Дзадза не интересен "Зениту". Питерцы также не делали никаких предложений. Ранее об интересе к игроку сообщал Calciomercato.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Теперь же корреспондент издания Gazzetta dello Sport в твиттере утверждает, что питерцы не выходили с предложением.

"Нет заинтересованности и предложений со стороны "Зенита" в отношении Дзадзы. Итальянский нападающий не является мишенью для российского клуба. "Зенит" не купит нападающего. У них есть Дзюба, Азмун и Кокорин", — написал журналист.

Sport24.ru


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Теги: Зенит Торино Дзадза Серия А
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