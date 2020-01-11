Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин рассказал, как прошел отпуск, и назвал свои цели на сезон.
"Отпуск прошел отлично: сначала были на Мальдивах, потом вернулись домой и отметили Новый год. Это семейный праздник, объехали всех родственников. Всех, кого было можно.
Соблюдал ли диету? Не совсем, поэтому сейчас на сборах будем избавляться от всего ненужного.
Отправляюсь в Катар с хорошим настроением. Еще до Нового года хотелось поработать с мячом, а после праздников не мог терпеть. Хочется поскорее начать работать, тренироваться. Еду с огромным желанием.
Личная цель — постараться играть как можно больше. А командные цели понятны: у нас осталось два турнира, Кубок и чемпионат, нужно их выигрывать. Все в наших руках. Будем к этому идти, и надеюсь, у нас все получится.
Получил ли интересные подарки? Ничего необычного, но друг подарил книгу Уэйна Гретцки. Это прикольно!" — цитирует Сутормина ФК "Зенит".
Сутормин назвал свои цели в "Зените" на оставшуюся часть сезона
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